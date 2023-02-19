Плакаты, шары и цветы: Как Алматы встретил спасателей, вернувшихся из Турции

Часть казахстанских спасателей, оказывающих помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции, завершила работы и вернулась на родину. Это – спасатели, медики и кинологические расчеты. О том, как встречали героев в Алматы, в фоторепортаже Zakon.kz

На взлетно-посадочной полосе воздушной гавани для них организовали теплый прием. Встречали героев их семьи, коллеги, волонтеры, а также представители СМИ.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отдать дань уважения и поддержать героев, пришла команда волонтерского поискового движения "Lider.kz" Алматы. По словам руководителя движения, Дильмиры Блац, они не могли не приехать сегодня.

Фото: Zakon.kz

"Это еще не вся наша команда, а только маленькая толика. Сегодня здесь ребята, у которых получилось приехать. Не могли остаться в стороне, и с удовольствием приехали встретить наших героев. Мы с ними работаем долгое время, у нас подписаны меморандумы. Всем 12 дней, наблюдали за их работой и переживали конечно, наконец-то дождались. Нас сегодня 20 человек, специально подготовили цветы, шарики, флажки и плакаты. Очень важно выразить им свое уважение и показать, что их ждут дома" Руководитель волонтерского движения LIDER.KZ Алматы Дильмира Блац

Встретить родного племянника приехали родные и друзья главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК Биржана Байкулова, у которого 12 февраля родилась дочь. Родная тетя Байкулова, Сауде Дюсебаева, с нетерпением ждет его вместе с его старшими детьми. А супруга, ждет главу семейства с маленькой дочкой дома.

"Мы пришли сегодня встречать нашего героя. Я ему как вторая мама. Конечно очень переживали за него, и с нетерпением ждали возвращения Быржана. Он как и все наши спасатели, настоящий герой, и мы очень им гордимся. Самое главное, что с ним все хорошо и он встретиться с семьей". Сауле Дюсебаева

Вместе со спасателями, вернулись также кинологи и врачи. По словам фельдшера из Центра медицины катастроф Алматы Марал Токбергеновой, опыт работы в таком масштабном бедствии на ее практике впервые.

Фото: Zakon.kz

"Конечно, поначалу было очень страшно. Позже мы привыкли. Приходилось работать в круглосуточном режиме, но мы выполняли свою работу, – это наш долг. В целом, мы оказали медицинскую и психологическую помощь более 300 пострадавшим, в том числе детям". Фельдшер Марал Токбергенова

Много людей, оказавшиеся под обломками зданий, рухнувших после землетрясений, выжили благодаря помощи четвероногих друзей, которые служат в спасательных командах. Например собака по кличке Джейкоб, очень опытный и ценный "сотрудник", не раз выручавший сотрудников МЧС в спасательных операциях.

Фото: Zakon.kz

По словам кинолога Серика Берлыбека, такого рода поиски у Джейкоба впервые, но собака отлично справилась со своей задачей. Четвероногому герою 7 лет, с ним начали заниматься, когда он был еще щенком.

Фото: Zakon.kz

"Работы велись практически круглосуточно. Поиски были распределены по секторам, а мы постоянно менялись. В каждой группе работало по 7-8 человек, объем работы был большой. Если собака 20-25 минут работает, это равняется 3 часам человеческого труда. Благодаря стараниям четвероногих, десятки людей были извлечены из-под обломков и спасены". Кинолог Серик Берлыбек

6 февраля на юго-востоке Турции в нескольких десятках километров от границы с Сирией произошло два землетрясения, которые привели к масштабным разрушениям. В результате землетрясения в Турции, согласно последним данным, погибли более 40 тысяч человек.

В Турцию группа казахстанских спасателей прибыла практически из первых. Они разбирали завалы, а врачи Центра медицины катастроф Алматы работали с пострадавшими.