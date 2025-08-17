#АЭС в Казахстане
Советы

Кинолог рассказал, от каких фобий поможет избавиться собака

кинологи, животные, собака, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 11:02 Фото: pixabay
Ранее ученые заявляли, что домашние животные помогают людям снимать стресс, но, оказывается, они могут излечивать и некоторые виды фобий, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кинолог Владимир Голубев. Он отметил, что в мире уже давно успешно используют собак в качестве канистерапевтов.

"Они успешно помогают людям в разных сложных ситуациях: при депрессии, тревожных расстройствах, ПТСР. Есть даже истории, когда специально обученные животные оказывали положительное влияние на детей с дислексией и аутизмом. Ваша собака действительно способна на многое", – сказал Голубев.

По его словам, в частности, собаки могут помочь справиться с социофобией. У людей с этим расстройством может быть затруднено любое социальное взаимодействие, они часто боятся негативной оценки окружающих и ощущают дискомфорт от любого контакта с людьми.

Кинолог пояснил, что прогулки с собакой и посещение общественных мест могут плавно и аккуратно вернуть человеку уверенность в себе.

"Как правило, разговор у собаководов завязывается довольно просто и ни к чему не обязывает. Со временем шкала тревоги начнет снижаться, и контакт с людьми не будет казаться таким страшным", – добавил специалист.

Также, по его словам, собака может помочь при агорафобии – приступах паники в людных местах и на открытых пространствах.

"В особо тяжелых случаях люди, страдающие этим недугом, перестают выходить из дома или дальше своего двора. Чаще всего страх можно снизить, если есть сопровождающий, а заменить его вполне может собака", – сказал Голубев.

Еще одним расстройством, на которое может оказать влияние питомец, он назвал аутофобию. При ней у человека возникают тревога и негативные ассоциации при мысли о возможном одиночестве зачастую на фоне негативного опыта общения с людьми или перенесенной потери.

Кроме того, специалист отметил, что приобретение щенка может быть ключом к исцелению от боязни собак – кинофобии. При этом Голубев обратил внимание, что лечиться таким образом нужно плавно, с подготовкой. Он посоветовал рассмотреть возможность покупки собаки для тех, кто панически их боится, но при этом ничего не имеет против животных и любит их.

"Помимо этого, собаки, которые от природы не бывают слишком гигиеничными и даже любят повозиться с мусором, могут помочь людям с мизофобией. Конечно, сразу завести питомца такому человеку будет трудно, но можно сначала пообщаться с собаководами и понять, что никто в мире не пострадал от того, что питомец прошелся грязными лапами по ковру", – добавил кинолог.

Ранее ученые из Японии и Австрии провели эксперимент, чтобы узнать, способны ли собаки судить о доброте человека.

Андрей Дюсупов
