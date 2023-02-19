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Сколько денег из бюджета выделят кандидатам на агитацию

Сколько денег из бюджета выделят кандидатам на агитацию Фото: Zakon.kz
Центризбиркомом утверждены размеры расходов кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов на внеочередных выборах, покрываемые из республиканского бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнила член ЦИК Сабила Мустафина, из средств республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на выступления в СМИ с предвыборными программами, проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, а также транспортные расходы кандидатов в размерах, устанавливаемых ЦИК. Выделение средств республиканского бюджета не предусматривается на кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам.

"Для кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, кроме баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 000 тенге. Из них на выступления с программой на телевидении и радио, а также публикацию 2 статей в периодической печати или сетевых изданиях – 450 000 тенге, на проведение публичных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 300 000 тенге, на транспортные расходы – 200 000 тенге". Член ЦИК Сабила Мустафина

Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме баллотирующихся по партийным спискам, размер расходов утвержден в объеме 550 000 тенге. Из них на выступление с программой на телевидении, радио, публикацию 2 статей в периодических печатных или сетевых изданиях – 350 00 тенге, на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 130 000 тенге и транспортные расходы – 70 000 тенге.

Расходы, покрываемые из республиканского бюджета, для кандидатов в маслихаты городов утверждены размере 350 000 тенге. Из них на выступление с программой на телевидении, радио, публикацию 2 статей в периодических печатных или сетевых изданиях – 200 00 тенге, на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 100 000 тенге и транспортные расходы – 50 000 тенге.

Как отметили в ЦИК, все расчеты сделаны на основании анализа цен, предложенных СМИ и другими организациями.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта 2023 года.

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