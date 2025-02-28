ЦИК утвердила размеры расходов кандидатов маслихаты на выборах 30 марта
Так, установлены следующие размеры расходов кандидата в депутаты маслихата области:
- выступление с программой в средствах массовой информации – 400 000 тенге;
- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 170 000 тенге;
- транспортные расходы – 100 000 тенге.
Постановление рекомендовано направить избирательной комиссии Актюбинской области.
Также установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов городов:
- выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге;
- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге;
- транспортные расходы – 65 000 тенге.
Постановление направят избирательным комиссиям областей: Абай, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская.
Кроме того, установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов районов:
- выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге;
- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге;
- транспортные расходы – 65 000 тенге.
Данное постановление направят избирательным комиссиям областей Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жетісу, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская.