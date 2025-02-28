ЦИК утвердила размеры расходов кандидатов маслихаты на выборах 30 марта

Фото: Zakon.kz

ЦИК постановлением от 27 февраля 2025 года установила размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, на 30 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены следующие размеры расходов кандидата в депутаты маслихата области: выступление с программой в средствах массовой информации – 400 000 тенге ;

; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 170 000 тенге ;

; транспортные расходы – 100 000 тенге. Постановление рекомендовано направить избирательной комиссии Актюбинской области. Также установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов городов: выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге;

проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге ;

; транспортные расходы – 65 000 тенге. Постановление направят избирательным комиссиям областей: Абай, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская. Кроме того, установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов районов: выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге ;

; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге ;

; транспортные расходы – 65 000 тенге. Данное постановление направят избирательным комиссиям областей Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жетісу, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская.

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