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Право

ЦИК утвердила размеры расходов кандидатов маслихаты на выборах 30 марта

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
ЦИК постановлением от 27 февраля 2025 года установила размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, на 30 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены следующие размеры расходов кандидата в депутаты маслихата области:

  • выступление с программой в средствах массовой информации – 400 000 тенге;
  • проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 170 000 тенге;
  • транспортные расходы – 100 000 тенге.

Постановление рекомендовано направить избирательной комиссии Актюбинской области.

Также установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов городов:

  • выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге;
  • проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге;
  • транспортные расходы – 65 000 тенге.

Постановление направят избирательным комиссиям областей: Абай, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская.

Кроме того, установлены размеры расходов кандидата в депутаты маслихатов районов:

  • выступление с программой в средствах массовой информации – 240 000 тенге;
  • проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 120 000 тенге;
  • транспортные расходы – 65 000 тенге.

Данное постановление направят избирательным комиссиям областей Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жетісу, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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