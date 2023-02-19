Советы, которые улучшат вашу жизнь после 50 лет

Профессор общественного здравоохранения из Техасского университета A&M описал четыре ключевых меры, которые стоит принять после достижения 50 лет, чтобы поддержать здоровье и повысить качество жизни в целом, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает профессор Джей Мэддок, существует четыре важных момента, которые необходимо учитывать после достижения 50 лет. Следуя им, можно значительно улучшить качество своей жизни.

Колоноскопия. Это процедура, которая предполагает осмотр прямой и толстой кишки с целью выявления рака на ранней стадии. Людям из группы риска, таким как те, у кого в семейном анамнезе был зарегистрирован колоректальный рак, или пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника, рекомендуется пройти обследование еще раньше.



Вакцина от опоясывающего лишая. После того, как человек переболел ветряной оспой, вирус этого заболевания остается в его организме на протяжении всей жизни и может привести к развитию опоясывающего лишая. Хотя лишай обычно не представляет опасности для жизни, он может стать источником сильной боли и значительно повысить риск инсульта в течение первого года после заражения.

Пенсионные накопления и скидки. Возможно, что вы выйдете на пенсию раньше, чем планировали, по причине увольнения, болезни или травмы. Общепринятой рекомендацией является наличие дохода, достигающего 80% от предыдущего дохода, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни на пенсии. Кроме того, доход на пенсии может поступать из разных источников, а также можно сэкономить деньги благодаря скидкам.

Документы. Важно после 50 лет быть готовым к неожиданностям. Известно, что у тех, кому 55-64 года, в два раза выше вероятность потери памяти. Имеет смысл не забывать телефон и важные документы дома.