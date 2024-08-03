Лошади могут страдать "человеческим" расстройством психики, выяснили ученые

Американские ученые из Техасского университета A&M (TAMU) доказали, что лошади наряду с человеком могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте научного учреждения поясняют, что у людей ПТСР обычно возникает в результате шокирующего, страшного или опасного события. Это тяжелое состояние психики, обычно сопровождаемое тревогой, депрессией, навязчивыми мыслями о случившемся и другими симптомами.

"У лошадей есть когнитивная память и способность вызывать воспоминания, поэтому у них также может развиться поведение, похожее на посттравматическое стрессовое расстройство у людей, в ответ на повторяющуюся травму", – выяснили ученые.

Источниками травмирующего опыта для лошадей обычно становятся жестокие методы дрессировки или отлова, а также медицинские процедуры, громкие звуки и тесные пространства. В этом случае животные могут вести себя нервно и проявлять агрессию: кусаться, лягаться, а также пытаться вырваться и сбежать.

"Чувствительность лошадей к негативным событиям в прошлом обусловлена сильной реакцией "бей или беги" в ответ на угрозы, поскольку в дикой природе животным приходилось спасаться от хищников", – считают исследователи.

Они отметили, что лошадям с ПТСР обычно можно помочь с помощью специальных тренировок и медикаментозной терапии, которую должен назначить ветеринар.

В июне 2024 года спасение лошади из глубокого канализационного колодца с водой сняли на видео в Жезказгане.