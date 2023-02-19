В Караганде участковый умер на рабочем месте
Фото: Zakon.kz
19 февраля около 14:40 в Караганде в участковом пункте полиции скоропостижно скончался участковый инспектор полиции, капитан Улан Имашев, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДП региона, врачи поставили предварительный диагноз – смерть наступила от сердечной недостаточности.
"Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким скончавшегося", – заявили в ведомстве.
16 февраля в Кокшетау во время пожара на АЗС погиб оператор.
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