В Караганде участковый умер на рабочем месте

Фото: Zakon.kz

19 февраля около 14:40 в Караганде в участковом пункте полиции скоропостижно скончался участковый инспектор полиции, капитан Улан Имашев, сообщает Zakon.kz.

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