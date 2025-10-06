Полицейский из опорного пункта Караганды пошел на поправку
История получила огласку, когда вечером 30 сентября старший участковый инспектор полиции пришел на работу в опорный пункт полиции и обнаружил обнаженную девушку, которая лежала на диване без признаков жизни. Его коллега – майор полиции лежал за рабочим столом в другой комнате.
Сейчас врачам удалось вывести его из критического состояния, передает Telegram-канал "Патриот". ⠀
"Состояние 36-летнего пациента тяжелое. Уже не крайне тяжелое. Есть динамика на улучшение", – рассказали "Патриоту" в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Если лечение майора полиции завершится благополучно, то после выписки его ждет следователь для допроса в рамках уголовного дела о гибели 23-летней Эльмиры. Известно, что у женщины остался четырехлетний сын, который каждый день ищет маму.
Родные Эльмиры ждут заключение химико-токсикологической экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти.
"Эльмира не работала. Воспитывала малыша. Полицейского она знала", – говорится в сообщении.
Следом, 1 октября в Караганде, при проведении работ по замене канализации, погибли двое рабочих.