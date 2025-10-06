#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
547.57
642.63
6.68
Общество

Полицейский из опорного пункта Караганды пошел на поправку

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 06:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Состояние участкового инспектора полиции из опорного пункта Михайловского отдела полиции Караганды уже не является крайне тяжелым, сообщает Zakon.kz.

История получила огласку, когда вечером 30 сентября старший участковый инспектор полиции пришел на работу в опорный пункт полиции и обнаружил обнаженную девушку, которая лежала на диване без признаков жизни. Его коллега – майор полиции лежал за рабочим столом в другой комнате.

Сейчас врачам удалось вывести его из критического состояния, передает Telegram-канал "Патриот". ⠀

"Состояние 36-летнего пациента тяжелое. Уже не крайне тяжелое. Есть динамика на улучшение", – рассказали "Патриоту" в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Если лечение майора полиции завершится благополучно, то после выписки его ждет следователь для допроса в рамках уголовного дела о гибели 23-летней Эльмиры. Известно, что у женщины остался четырехлетний сын, который каждый день ищет маму.

Родные Эльмиры ждут заключение химико-токсикологической экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти.

"Эльмира не работала. Воспитывала малыша. Полицейского она знала", – говорится в сообщении.

Следом, 1 октября в Караганде, при проведении работ по замене канализации, погибли двое рабочих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В смертельной ловушке под землей оказались рабочие в Семее
17:16, 10 сентября 2025
В смертельной ловушке под землей оказались рабочие в Семее
"Пытались задушить": секьюрити лебедей в ботсаду Алматы покорил соцсети
12:49, 09 сентября 2025
"Пытались задушить": секьюрити лебедей в ботсаду Алматы покорил соцсети
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: