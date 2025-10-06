Полицейский из опорного пункта Караганды пошел на поправку

Состояние участкового инспектора полиции из опорного пункта Михайловского отдела полиции Караганды уже не является крайне тяжелым, сообщает Zakon.kz.

История получила огласку, когда вечером 30 сентября старший участковый инспектор полиции пришел на работу в опорный пункт полиции и обнаружил обнаженную девушку, которая лежала на диване без признаков жизни. Его коллега – майор полиции лежал за рабочим столом в другой комнате.

Сейчас врачам удалось вывести его из критического состояния, передает Telegram-канал "Патриот". ⠀

"Состояние 36-летнего пациента тяжелое. Уже не крайне тяжелое. Есть динамика на улучшение", – рассказали "Патриоту" в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Если лечение майора полиции завершится благополучно, то после выписки его ждет следователь для допроса в рамках уголовного дела о гибели 23-летней Эльмиры. Известно, что у женщины остался четырехлетний сын, который каждый день ищет маму.

Родные Эльмиры ждут заключение химико-токсикологической экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти.

"Эльмира не работала. Воспитывала малыша. Полицейского она знала", – говорится в сообщении.

