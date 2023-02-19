В Павлодаре дети отравились угарным газом
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре четверо детей, 15, 11, 5 и 2 лет, отравились угарным газом из-за неисправной печи, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте стало известно 19 февраля в 08:54.
"Все они госпитализированы в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом – "токсическое действие угарного газа средней степени тяжести", – рассказали Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения Павлодарской области.
Как уточняется, дети были госпитализированы в сопровождении 32-летней матери, которая также пострадала от угарного газа. Со слов женщины, в доме произошло задымление из-за неисправной печки.
В конце января произошла схожая ситуация – в селе Баскамыс Актогайского района Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом.
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