В Павлодаре дети отравились угарным газом

В Павлодаре четверо детей, 15, 11, 5 и 2 лет, отравились угарным газом из-за неисправной печи, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно 19 февраля в 08:54.



"Все они госпитализированы в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом – "токсическое действие угарного газа средней степени тяжести", – рассказали Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

Как уточняется, дети были госпитализированы в сопровождении 32-летней матери, которая также пострадала от угарного газа. Со слов женщины, в доме произошло задымление из-за неисправной печки.

В конце января произошла схожая ситуация – в селе Баскамыс Актогайского района Павлодарской области мать и двое детей отравились угарным газом.