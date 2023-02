В Иране при обрушении четырех зданий погибли люди

Согласно данным агентства IRNA, трагедия произошла в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе страны, в городе Тебризе.

Местные службы спасения заявили также о 6 пострадавших, которые были госпитализированы.

Предполагается, что здания обрушились из-за взрыва бытового газа. На месте работают спасатели, дежурят медики.

Two hours ago, a gas explosion occurred in Karakej village of #Tabriz, which damaged 3 cars and lead to a collapse of 4 residential buildings.

Reportedly, as a result, 6 people were injured and 2 died. The cause of the explosion is being investigated.#SouthAzerbaijan #Iran pic.twitter.com/aEOdhdvPQN