Второй эшелон казахстанских спасателей вылетел из Турции домой

Фото: пресс-служба МЧС РК

Второй эшелон спасателей Казахстана возвращается домой после участия в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает Zakon.kz.

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