Второй эшелон казахстанских спасателей вылетел из Турции домой
Фото: пресс-служба МЧС РК
Второй эшелон спасателей Казахстана возвращается домой после участия в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, борт Ил76 Газиантеп – Астана вылетел в 22:48.
"Посадка по расчету в 02:49. На борту второй эшелон спасателей Казахстана", – рассказал официальный представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что первый эшелон казахстанских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулся в Алматы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.
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