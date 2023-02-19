Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Второй эшелон казахстанских спасателей вылетел из Турции домой

Турция Фото: пресс-служба МЧС РК
Второй эшелон спасателей Казахстана возвращается домой после участия в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, борт Ил76 Газиантеп – Астана вылетел в 22:48.

"Посадка по расчету в 02:49. На борту второй эшелон спасателей Казахстана", – рассказал официальный представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что первый эшелон казахстанских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулся в Алматы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года.

Читайте также

В Турции после катастрофических землетрясений насчитали более 6 тыс. афтершоков

В ЗКО две дороги закрыты из-за непогоды

В Алматы прошел агитационный митинг кандидатов в депутаты

Елена Беляева
Землетрясения в Турции МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 18-19 февраля
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления