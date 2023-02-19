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"Аватар: Путь воды" обошел "Титаник" по кассовым сборам

фильм Фото: Instagram/avatar
Научно-фантастический блокбастер "Аватар: Путь воды" обошел по кассовым сборам фильм-катастрофу "Титаник" и стал третьим в списке самых кассовых картин в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, на данный момент сборы второго "Аватара" составляют $2,243 млрд, тогда как "Титаник" заработал $2,242 млрд.

Отмечается, что Джеймс Кэмерон выступил режиссером трех из четырех самых кассовых фильмов в истории: первая часть "Аватара" продолжает удерживать первенство с кассой в $2,922 млрд, следом идет фильм Marvel "Мстители: Финал", собравший $2,797 млрд. Между тем аналитики не верят, что второй "Аватар" догонит ленту Marvel или своего предшественника.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

  • "Аватар" ($2,923 млрд);
  • "Мстители: Финал" ($2,799 млрд);
  • "Аватар: Путь воды" ($2,2433 млрд);
  • "Титаник" ($2,2428 млрд);
  • "Звездные войны: Пробуждение силы" ($2,071 млрд);
  • "Мстители: Война бесконечности" ($2,052 млрд);
  • "Человек-паук: Нет пути домой" ($1,92 млрд);
  • "Мир Юрского периода" ($1,671 млрд);
  • "Король Лев" ($1,663 млрд);
  • "Мстители" ($ 1,520 млрд).

Ранее сообщалось, что "Аватар: Путь воды" поставил абсолютный рекорд в Казахстане.

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