"Аватар: Путь воды" обошел "Титаник" по кассовым сборам

Научно-фантастический блокбастер "Аватар: Путь воды" обошел по кассовым сборам фильм-катастрофу "Титаник" и стал третьим в списке самых кассовых картин в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Variety, на данный момент сборы второго "Аватара" составляют $2,243 млрд, тогда как "Титаник" заработал $2,242 млрд.

Отмечается, что Джеймс Кэмерон выступил режиссером трех из четырех самых кассовых фильмов в истории: первая часть "Аватара" продолжает удерживать первенство с кассой в $2,922 млрд, следом идет фильм Marvel "Мстители: Финал", собравший $2,797 млрд. Между тем аналитики не верят, что второй "Аватар" догонит ленту Marvel или своего предшественника.

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории:

"Аватар" ($2,923 млрд);

"Мстители: Финал" ($2,799 млрд);

"Аватар: Путь воды" ($2,2433 млрд);

"Титаник" ($2,2428 млрд);

"Звездные войны: Пробуждение силы" ($2,071 млрд);

"Мстители: Война бесконечности" ($2,052 млрд);

"Человек-паук: Нет пути домой" ($1,92 млрд);

"Мир Юрского периода" ($1,671 млрд);

"Король Лев" ($1,663 млрд);

"Мстители" ($ 1,520 млрд).

Ранее сообщалось, что "Аватар: Путь воды" поставил абсолютный рекорд в Казахстане.