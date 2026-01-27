#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
501.79
595.07
6.56
Культура и шоу-бизнес

Фильм Бекмамбетова обошел "Аватар" в прокате в США

Фильм Тимура Бекмамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 08:10 Фото: X/TaquiBox
Фантастический боевик "Казнить нельзя помиловать" режиссера Тимура Бекмамбетова собрал 11,2 млн долларов в американском прокате в дебютные выходные, положив конец пятинедельному лидерству фильма "Аватар: Пламя и пепел", сообщает Zakon.kz.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. По сюжету детектив предстает перед судом по обвинению в убийстве своей жены. Его судьбу должна решить ИИ-судья, пишет Variety.

Третий фильм франшизы "Аватар", весь январь лидировавший в прокате, опустился на второе место, собрав за выходные 7 млн долларов.

В международном прокате фильм Бекмамбетова не отметился хорошими результатами, собрав всего 11,6 млн долларов, общие мировые сборы составили 22,8 млн долларов. Картина не получила высоких оценок от зрителей и критиков. На CinemaScore у нее средняя оценка B-, а на Rotten Tomatoes – всего 17%.

3 апреля выходит продолжение картины "Супербратья Марио. Фильм" в анимационной версии "The Super Mario Galaxy Movie".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фильм "Брат 3" готовят в прокат в России
02:50, 26 сентября 2023
Фильм "Брат 3" готовят в прокат в России
"Аватар: Путь воды" обошел "Титаник" по кассовым сборам
23:42, 19 февраля 2023
"Аватар: Путь воды" обошел "Титаник" по кассовым сборам
В Голливуде опять "разнесли" Тимура Бекмамбетова
06:30, 23 января 2026
В Голливуде опять "разнесли" Тимура Бекмамбетова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: