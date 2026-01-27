Фильм Бекмамбетова обошел "Аватар" в прокате в США

Фантастический боевик "Казнить нельзя помиловать" режиссера Тимура Бекмамбетова собрал 11,2 млн долларов в американском прокате в дебютные выходные, положив конец пятинедельному лидерству фильма "Аватар: Пламя и пепел", сообщает Zakon.kz.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. По сюжету детектив предстает перед судом по обвинению в убийстве своей жены. Его судьбу должна решить ИИ-судья, пишет Variety.

Третий фильм франшизы "Аватар", весь январь лидировавший в прокате, опустился на второе место, собрав за выходные 7 млн долларов.

В международном прокате фильм Бекмамбетова не отметился хорошими результатами, собрав всего 11,6 млн долларов, общие мировые сборы составили 22,8 млн долларов. Картина не получила высоких оценок от зрителей и критиков. На CinemaScore у нее средняя оценка B-, а на Rotten Tomatoes – всего 17%.

3 апреля выходит продолжение картины "Супербратья Марио. Фильм" в анимационной версии "The Super Mario Galaxy Movie".