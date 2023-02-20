У туркестанца на глазах полицейских на улице случился эпилептический приступ
Фото: Zakon.kz
Туркестанские полицейские помогли на улице парню с эпилептическим приступом, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет пресс-служба ДП региона, стражи порядка во время несения службы заметили, что один из двух молодых людей, идущих по улице, упал на землю.
"Парень проглотил язык, изо рта шла кровь, а тело сильно дрожало. Майор полиции Аскар Мейрамбекулы рукой вытянул парню язык, а подполковник полиции Марат Жумабеков стал массировать его тело, чтобы воздействовать на кровообращение", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции привели парня в чувство и передали медикам.
Друг пострадавшего поблагодарил полицейских.
Ранее в Темиртау нетрезвый водитель протащил полицейского 200 м.
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