Пять человек погибли в центре Дамаска после ракетного удара

Утром 19 февраля израильская ракета была выпущена в центр Дамаска, погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Израильская сторона нанесла ракетный удар ранним утром в воскресенье, сообщает Reuters. В результате в центре Дамаска разрушены несколько зданий. Погибли 5 человек и 15 получили ранения. Все они — мирные жители, отмечает сирийский источник.

"Удар нанес ущерб нескольким жилым домам и ряду кварталов в Дамаске и его окрестностях", — сказано в заявлении сирийской армии.

Израиль от комментариев отказался, пишет издание.

В конце января официальные лица США заявили, что атаки беспилотников на военный завод в центральном иранском городе Исфахан были совершены Израилем. В Тегеране операцию Израиля назвали тогда "неудачной".