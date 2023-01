Американские СМИ: Израиль стоит за атаками беспилотников на военный завод в Иране

По информации Тhe Wall Street Journal и New York Times, официальные лица США считают, что атаки беспилотников на военный завод в центральном иранском городе Исфахан были совершены Израилем, сообщает Zakon.kz.

Представитель министерства обороны США заявил CNN, что США не наносили ударов и не проводили военных операций внутри Ирана.

"Мы видели сообщения в прессе, но можем подтвердить, что никакие вооруженные силы США не наносили ударов или операций внутри Ирана. Мы продолжаем следить за ситуацией, но больше ничего предоставить не можем", — сказал представитель.

Тегеран заявил в воскресенье, что беспилотники атаковали завод в Исфахане поздно вечером, назвав операцию "неудачной".

The Wall Street Journal и New York Times сообщили, что за атаками стоит Израиль, со ссылкой на официальных лиц США и людей, знакомых с операцией. The New York Times процитировала высокопоставленных представителей разведки, которые были знакомы с диалогом между Израилем и США по поводу инцидента. Никто из официальных лиц не назван.

Министерство обороны Ирана публично не предоставило никакой информации о том, кто осуществил атаку. Армия обороны Израиля отказалась от комментариев.