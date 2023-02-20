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Россия запустит беспилотный корабль после разгерметизации на МКС

Россия запустит беспилотный корабль после разгерметизации на МКС Фото: пресс-служба Роскосмоса
Запуск "Союз МС-23" с Байконура откладывали из-за разгерметизации корабля, который доставил в октябре груз на МКС, сообщает Zakon.kz.

Беспилотный "Союз МС-23" будет запущен с Байконура 24 февраля, сообщает Роскосмос. Такое решение было принято советом главных инструкторов.

"После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", произошедшей 11 февраля на МКС, специалисты предприятий Роскосмоса тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Они также детально осмотрели радиатор на корабле "Союз МС-23", находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура, и не выявили на нём повреждений". Роскосмос

18 февраля Роскосмос доставили на Байконур головную часть беспилотного "Союз МС-23". Сборка корабля подготовлена, сообщили в корпорации.

Старт беспилотного корабля намечен на 06:34 24 февраля с космодрома Байконур.

Разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла 11 февраля. Грузовой корабль должен был завершить свой полет в составе МКС 18 февраля и в тот же день его планировали затопить.

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