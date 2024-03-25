Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС

Запущенный 23 марта с космодрома Байконур корабль "Союз МС-25" 25 марта причалил к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон.

"После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Олегу и Марине предстоит провести на орбите 14 суток. Возвращение домой – 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с Лорал О’Харой", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Отмечается, что Трейси Дайсон пробудет в космосе 184 дня и приземлится 23 сентября на корабле "Союз МС-25" вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Ранее сообщалось, что 21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. Причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.