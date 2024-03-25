Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС

Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 21:02 Фото: Telegram/roscosmos_gk
Запущенный 23 марта с космодрома Байконур корабль "Союз МС-25" 25 марта причалил к Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон.

"После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Олегу и Марине предстоит провести на орбите 14 суток. Возвращение домой – 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с Лорал О’Харой", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Отмечается, что Трейси Дайсон пробудет в космосе 184 дня и приземлится 23 сентября на корабле "Союз МС-25" вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Ранее сообщалось, что 21 марта пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета. Причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Читайте также

Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования
Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования
Казахстан ратифицировал Конвенцию по управлению трансграничными реками
Казахстан ратифицировал Конвенцию по управлению трансграничными реками
паводок
Синоптики предупредили о паводках 26 марта в четырех областях страны
Диана Абдуллаева
Россия Байконур
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Число погибших при теракте в московском &quot;Крокус сити холле&quot; достигло 137
Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек
дождь
В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: