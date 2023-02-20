Казахстанский боксер вошел в топ-10 бойцов мира

Султан Заурбек вошел в десятку лучших бойцов по версии Всемирной боксерской организации, сообщает Zakon.kz.

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Султан Заурбек, выступающий во втором полулегком весе, поднялся в десятку лучших боксеров, согласно рейтингу Всемирной боксерской организации (WBO). Обновленный список опубликован по итогам февраля 2023 года.

Стоит отметить, что Султан Заурбек остается непобежденным. Из 13 боев он не уступил противникам ни разу.

Чемпионом мира по версии WBO в среднем весе признан боксер из Западно-Казахстанской области Жанибек Алимханулы. Титул спортсмен завоевал в августе прошлого года. В ноябре подтвердил статус в бою с Дензелом Бентли. Победа присуждена единым решением судей.