Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский боксер вошел в топ-10 бойцов мира

Казахстанский боксер вошел в топ-10 бойцов мира Фото: Instagram/sultanzaurbek
Султан Заурбек вошел в десятку лучших бойцов по версии Всемирной боксерской организации, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Султан Заурбек, выступающий во втором полулегком весе, поднялся в десятку лучших боксеров, согласно рейтингу Всемирной боксерской организации (WBO). Обновленный список опубликован по итогам февраля 2023 года.

Стоит отметить, что Султан Заурбек остается непобежденным. Из 13 боев он не уступил противникам ни разу.

Чемпионом мира по версии WBO в среднем весе признан боксер из Западно-Казахстанской области Жанибек Алимханулы. Титул спортсмен завоевал в августе прошлого года. В ноябре подтвердил статус в бою с Дензелом Бентли. Победа присуждена единым решением судей.

Читайте также

"Казахский Сехудо" защитил титул чемпиона Octagon

Рыбакина стартовала с победы на женском "Мастерсе" в ОАЭ

Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана

Мария Мельникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
Гороскоп от ИИ: как нейросеть видит ваше будущее
Вредные привычки, которые создают хаос в доме
Вредные привычки, которые создают хаос в доме
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления