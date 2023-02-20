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24 человека погибли из-за ливней в Бразилии

24 человека погибли и-за ливней в Бразилии Фото: pixabay
Проливные дожди на юго-востоке страны стали причиной оползней и наводнений, в результате погибли 24 человека, сообщает Zakon.kz.

Бразильские издания 19 февраля сообщили о 24 погибших и сотнях пострадавших. Причиной стали ливни, которые обрушились на прибрежные районы юго-востока страны. Людей продолжают эвакуировать и искать тех, кто до сих пор не вышел на связь, пишет Reuters.

Проливные дожди обрушились на Сан-Паулу, самый богатый район Бразилии, в конце прошедшей недели. Дороги все еще остаются заблокированы оползнями. Спасатели продолжают работы по восстановлению пострадавших районов.

За время стихии выпало 600 мм осадков. Ветер достигал 55 км/м, волны поднимались до метра. Власти штата Сан-Паулу объявили чрезвычайную ситуацию в нескольких пострадавших городах.

Как прогнозируют синоптики, дожди не прекратятся в ближайшие дни.

На прошлой неделе мощный циклон "Габриэль" буйствовал в Новой Зеландии. По последним данным, в результате наводнений и сильного ветра, которые вызвали оползни, погибли 11 человек.

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Мария Мельникова
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