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Мир

24 человека погибли во время небывалого наводнения в Техасе

наводнение, США, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 15:16 Фото: Х/RT_com
По меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнения в округе Керр в центральной части американского штата Техас, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на шерифа региона Керр Ларри Лейту.

"Шериф округа Керр Ларри Лейта предоставил обновленное число погибших в результате наводнения, заявив, что было найдено 24 тела", – говорится в публикации.

Уточняется, что в число жертв и пропавших без вести вошли девочки из христианского летнего лагеря, который находился на берегу реки Гваделупе. В общей сложности без вести пропали 20 детей, чьи фотографии распространяются их родителями в Сети для получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетних.

Отмечается, что при этом часть семей пропавших без вести девочек отправилась в специализированные центры воссоединения, чтобы попытаться отыскать их там.

О наводнении в округе Керр, которое является причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля 2025 года. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

В конце июня 2025 года в китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек.

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Андрей Дюсупов
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