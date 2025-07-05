24 человека погибли во время небывалого наводнения в Техасе
Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на шерифа региона Керр Ларри Лейту.
"Шериф округа Керр Ларри Лейта предоставил обновленное число погибших в результате наводнения, заявив, что было найдено 24 тела", – говорится в публикации.
04.07.2025#USA— Climate Review (@ClimateRe50366) July 4, 2025
Evacuations have begun in central #Texas after a month of heavy rains descended in a matter of hours,causing #flooding.The NWS said the river had reached its second-highest level on record,surpassing the famous 1987 flood.@WeatherNation @averytomascowx @fox7austin pic.twitter.com/fuguTkPYvl
Уточняется, что в число жертв и пропавших без вести вошли девочки из христианского летнего лагеря, который находился на берегу реки Гваделупе. В общей сложности без вести пропали 20 детей, чьи фотографии распространяются их родителями в Сети для получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетних.
❗️ Fast-moving Texas floodwaters SWALLOW cars— RT (@RT_com) July 4, 2025
MULTIPLE deaths confirmed —Kerr County Sheriff
‘More than an ENTIRE summer’s worth of rain fell in just a few hours’ — CNN pic.twitter.com/Xi5D9SMimg
Отмечается, что при этом часть семей пропавших без вести девочек отправилась в специализированные центры воссоединения, чтобы попытаться отыскать их там.
О наводнении в округе Керр, которое является причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля 2025 года. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.
В конце июня 2025 года в китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек.