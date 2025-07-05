24 человека погибли во время небывалого наводнения в Техасе

По меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнения в округе Керр в центральной части американского штата Техас, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на шерифа региона Керр Ларри Лейту.

"Шериф округа Керр Ларри Лейта предоставил обновленное число погибших в результате наводнения, заявив, что было найдено 24 тела", – говорится в публикации.

04.07.2025#USA

Evacuations have begun in central #Texas after a month of heavy rains descended in a matter of hours,causing #flooding.The NWS said the river had reached its second-highest level on record,surpassing the famous 1987 flood.@WeatherNation @averytomascowx @fox7austin pic.twitter.com/fuguTkPYvl — Climate Review (@ClimateRe50366) July 4, 2025

Уточняется, что в число жертв и пропавших без вести вошли девочки из христианского летнего лагеря, который находился на берегу реки Гваделупе. В общей сложности без вести пропали 20 детей, чьи фотографии распространяются их родителями в Сети для получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетних.

❗️ Fast-moving Texas floodwaters SWALLOW cars



MULTIPLE deaths confirmed —Kerr County Sheriff



‘More than an ENTIRE summer’s worth of rain fell in just a few hours’ — CNN pic.twitter.com/Xi5D9SMimg — RT (@RT_com) July 4, 2025

Отмечается, что при этом часть семей пропавших без вести девочек отправилась в специализированные центры воссоединения, чтобы попытаться отыскать их там.

О наводнении в округе Керр, которое является причиной множественных разрушений, стало известно 4 июля 2025 года. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

В конце июня 2025 года в китайской провинции Гуйчжоу произошло сильнейшее за 30 лет наводнение. Спасатели вывезли в безопасные районы более 40 тыс. человек.