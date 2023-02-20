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Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта

назначение Фото: primeminister.kz
Сарсен Куранбек назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".

С 2002 по 2004 годы работал директором ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".

С 2004 по 2007 годы был директором ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".

С 2007 по 2009 годы работал заместителем начальника ГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы".

С 2009 по 2010 годы работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".

С 2010 по 2011 годы был заместителем директора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".

С 2012 по 2014 годы  — исполнительный директор Общественного фонда «Фонд развития қазақ күресі «Қазақстан Барысы».

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".

С 2014 по 2018 годы — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".

С 2018 по 2022 годы — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация поло Казахстан".

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".

Ранее занимавший этот пост Жарасбаев Серик Маратович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

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