Бывший вице-министр назначен заместителем акима Шымкента

8 ноября бывший вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек назначен на должность заместителя акима Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".

2002-2004 гг. – директор ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".

2004-2007 гг. – директор ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".

2007-2009 гг. – заместитель начальника ГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы".

В 2009-2010 гг. работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".

2010-2011 гг. – заместитель директора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".

2012-2014 гг. – исполнительный директор Общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".

2014-2018 гг. – генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".

2018-2022 гг. – генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Фдерация поло Казахстана".

С февраля 2022 года занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".

В феврале 2023 года был назначен вице-министром культуры и спорта РК.

7 ноября стало известно, что Сарсена Куранбека освободили от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу.

