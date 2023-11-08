Бывший вице-министр назначен заместителем акима Шымкента
Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".
2002-2004 гг. – директор ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".
2004-2007 гг. – директор ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".
2007-2009 гг. – заместитель начальника ГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы".
В 2009-2010 гг. работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".
2010-2011 гг. – заместитель директора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".
2012-2014 гг. – исполнительный директор Общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".
В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".
2014-2018 гг. – генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".
2018-2022 гг. – генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Фдерация поло Казахстана".
С февраля 2022 года занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".
В феврале 2023 года был назначен вице-министром культуры и спорта РК.
7 ноября стало известно, что Сарсена Куранбека освободили от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу.