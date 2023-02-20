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Законодательство РК

Едил Оспан назначен вице-министром просвещения

Едил Оспан назначен вице-министром просвещения Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Едил Оспан назначен вице-министром просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Едил Оспан родился в 1983 году в Туркестанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. А. Яссави, Казахский гуманитарно-юридический университет, Эксетерский университет Великобритании (University of Exeter).

Трудовую деятельность начал в 2004 году преподавателем Колледжа права и экономики г. Алматы.

В разные годы работал преподавателем Казахского гуманитарно-юридического университета, старшим преподавателем Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, ведущим научным сотрудником Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2007-2010 гг. — помощник депутата Мажилиса Парламента РК.

В 2010-2019 гг. — эксперт; инспектор секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель директора Института общественной политики.

В 2020 г. — советник министра информации и общественного развития РК.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года — заместитель заведующего отделом социально-культурного развития Канцелярии премьер-министра.

С февраля 2021 года по февраль 2023 года — заведующий отделом социально-культурного развития Канцелярии премьер-министра.

С февраля 2023 года — заведующий отделом социального развития аппарата правительства.

20 февраля Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта.

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК
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