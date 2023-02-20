Анастасия Волочкова в образе куклы Барби удивила фанатов

Российская артистка балета Анастасия Волочкова примерила новый образ, появившись в ярком розовом платье и с огромным бантом, сообщает Zakon.kz.

На одном из опубликованных видео в Instagram балерина сидит за столом с дизайнером Куклой Таней.

На другом Волочкова уже "общается" на лестнице с котом. "Отчаянный разговор", — говорится в подписи к публикации.

Комментаторы неоднозначно отнеслись к трансформации.

Неужели, тот, кто вас снимает, не остановил это;

как отрывок из фильма ужасов;

кто снимает этот драматический триллер;

словно в психиатрической больнице снято;

престарелая Барби вызывает только жалость.

11 января Волочкова поделилась с подписчиками моментами отдыха с Мальдив.