Анастасия Волочкова в образе куклы Барби удивила фанатов
Фото: Instagram/p/Co0o8WRos7M
Российская артистка балета Анастасия Волочкова примерила новый образ, появившись в ярком розовом платье и с огромным бантом, сообщает Zakon.kz.
На одном из опубликованных видео в Instagram балерина сидит за столом с дизайнером Куклой Таней.
На другом Волочкова уже "общается" на лестнице с котом. "Отчаянный разговор", — говорится в подписи к публикации.
Комментаторы неоднозначно отнеслись к трансформации.
- Неужели, тот, кто вас снимает, не остановил это;
- как отрывок из фильма ужасов;
- кто снимает этот драматический триллер;
- словно в психиатрической больнице снято;
- престарелая Барби вызывает только жалость.
11 января Волочкова поделилась с подписчиками моментами отдыха с Мальдив.
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