Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами
Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова опубликовала новые фотографии, на которых она позирует в шикарных нарядах, сообщает Zakon.kz.
Снимки она разместила 24 декабря на своей странице в Instagram.
Фанаты балерины отметили, что она в последнее время очень похорошела:
- Настя шикарная в душе и внешне!
- Очень красивая и элегантная.
- Клеопатра! Вы шикарны, Настя!
Но и без колких замечаний хейтеров не обошлось:
- Платье немного нелепое!
- Да, сегодня она выглядела плачевно.
- Ну, наконец-то парики начала носить!
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript