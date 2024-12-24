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Культура и шоу-бизнес

Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами

Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 00:36 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова опубликовала новые фотографии, на которых она позирует в шикарных нарядах, сообщает Zakon.kz.

Снимки она разместила 24 декабря на своей странице в Instagram.

Фанаты балерины отметили, что она в последнее время очень похорошела: 

  • Настя шикарная в душе и внешне!
  • Очень красивая и элегантная.
  • Клеопатра! Вы шикарны, Настя!

Но и без колких замечаний хейтеров не обошлось: 

  • Платье немного нелепое!
  • Да, сегодня она выглядела плачевно.
  • Ну, наконец-то парики начала носить!

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру. 

Айсулу Омарова
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