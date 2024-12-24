Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами

Российская артистка балета Анастасия Волочкова опубликовала новые фотографии, на которых она позирует в шикарных нарядах, сообщает Zakon.kz.

Снимки она разместила 24 декабря на своей странице в Instagram.

Фанаты балерины отметили, что она в последнее время очень похорошела:

Настя шикарная в душе и внешне!

Очень красивая и элегантная.

Клеопатра! Вы шикарны, Настя!

Но и без колких замечаний хейтеров не обошлось:

Платье немного нелепое!

Да, сегодня она выглядела плачевно.

Ну, наконец-то парики начала носить!

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру.