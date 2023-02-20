Руководство "КТЖ" подозревают в препятствовании бизнесу
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Антикоррупционная служба по Астане и Главная транспортная прокуратура начали досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ", сообщает Zakon.kz.
Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 млрд тенге.
"Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - рассказали в Главной транспортной прокуратуре.
22 сентября 2022 года задержали директора атырауского филиала КТЖ. Он подозревается в том, что, пользуясь служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами предпринимателя в размере 1,5 млн. тенге.
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