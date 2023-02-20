Руководство "КТЖ" подозревают в препятствовании бизнесу

Фото: pixabay

Антикоррупционная служба по Астане и Главная транспортная прокуратура начали досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ", сообщает Zakon.kz.

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