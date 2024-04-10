Сотрудники КТЖ без причин задерживали контейнеры из Кыргызстана

Руководство подразделения АО "НК "КТЖ" не пропускало контейнеры с сухофруктами предпринимателя из Кыргызстана. Об этом случае Zakon.kz рассказали в прессс-службе Главной транспортной прокуратуры.

В сообщении ведомства за 10 апреля 2024 года отмечено, что Алматинской транспортной прокуратурой установлен факт злостного нарушения прав предпринимателя со стороны структурного подразделения АО "НК "КТЖ".

"В частности, руководством вагонного депо неправомерно задерживались транзитные контейнеры с сухофруктами предпринимателя из Кыргызстана. В качестве причины отцепки вагонов указывалось их техническое непригодное состояние". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Однако было установлено, что у сотрудников железнодорожной организации отсутствовали фактические основания для удержания груза, вагоны находились в исправном состоянии и своевременно прошли все ремонтные работы.

"По акту надзора транспортной прокуратуры, незаконно удержанные контейнеры иностранного субъекта бизнеса отправлены по своему маршруту, начисленная сумма за простой вагонов отменена". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Кроме того, заместителя директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо освободили от занимаемой должности, а первого руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Примечательно, что а феврале 2024 года глава КТЖ рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву об историческом достижении казахстанских железнодорожников.