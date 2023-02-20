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В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз лома, цветных и черных металлов

В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз лома и цветных металлов Фото: pixabay
МИИР РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на 6 месяцев лома и отходов цветных металлов и сроком на 6 месяцев автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов.

Как поясняется, это связано с увеличением загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Со 2 ноября 2022 года по настоящее время в Казахстане действует полугодовой запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов согласно приказу МИИР РК от 21 октября 2022 года.

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