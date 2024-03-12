Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов и ограничения на вывоз черных металлов

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:45 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких  материалов, как:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые;
  • отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть и прочие.

Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории республики автомобильным и морским видом транспорта:

  • отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля и прочих.

Кроме того, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2024 года.

Как поясняется, принятие приказа приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и является одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 марта.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля 2024 года в Казахстане действуют ограничения на вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта.

Читайте также

В Казахстане запустили пилотный проект на предоставление госзказа на дошкольное обучение
В Казахстане запустили пилотный проект по размещению персонального госзаказа на дошкольное обучение
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
В Казахстане планируют сократить сроки хранения некоторых документов в организациях
Сроки хранения некоторых документов в организациях планируют уменьшить
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: