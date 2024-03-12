В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов и ограничения на вывоз черных металлов
Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких материалов, как:
- отходы и лом медные;
- отходы и лом алюминиевые;
- отходы и лом свинцовые;
- отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
- несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть и прочие.
Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории республики автомобильным и морским видом транспорта:
- отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля и прочих.
Кроме того, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2024 года.
Как поясняется, принятие приказа приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и является одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 марта.
Ранее сообщалось, что с 21 февраля 2024 года в Казахстане действуют ограничения на вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта.