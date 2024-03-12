В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов и ограничения на вывоз черных металлов

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких материалов, как:

отходы и лом медные;

отходы и лом алюминиевые;

отходы и лом свинцовые;

отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;

прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;

отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;

несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть и прочие.

Также вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории республики автомобильным и морским видом транспорта:

отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля и прочих.

Кроме того, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 25 мая 2024 года.

Как поясняется, принятие приказа приведет к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и является одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 марта.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля 2024 года в Казахстане действуют ограничения на вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным видом транспорта.