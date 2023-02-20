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Пародию на "Синий трактор" голосами казахстанских артистов исполнил блогер

Пародию на "Синий трактор" голосами казахстанских артистов исполнил блогер Фото: скриншот видео
Знаменитая детская песня "Синий трактор" зазвучала по-новому. Казахстанский певец Шыныбек Рахмаш на странице в Instagram опубликовал пародию на популярную композицию, сообщает Zakon.kz.

При озвучке артист использовал манеру исполнения Кайрата Нуртаса, Торегали Тореали, Макпал Жунусовой, Куандыка Рахым и Нуржана Толендиева.

Пользователи в комментариях остались довольны и отметили: "Как всегда на высоте".

Синий Трактор – один из персонажей музыкальных детских клипов с YouTube-канала (более 5 млн подписчиков). Его знают, а также напевают не только дети, но и родители. 

15 февраля сообщалось о том, что легендарная песня "Есть только миг" зазвучала по-новому в исполнении музыканта, певца и YouTube-блогера из Южной Кореи Сон Вон Соба.

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Анастасия Московчук
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