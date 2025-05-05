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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас в блестящем пиджаке исполнил "Ламбаду" на казахском и восхитил поклонников

Кайрат Нуртас, артисты , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 23:40 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео, на котором исполняет популярную песню "Ламбада" на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Ролик 5 мая появился на его странице в Instagram.

На кадрах артист предстает в ярко-красном блестящем пиджаке. Он поет и танцует вместе с поклонницами, сопровождая выступление активной жестикуляцией и характерной хореографией.

Публикация вызвала восторженную реакцию подписчиков. 

  • Легенда!
  • Будь здоров, брат мой!
  • Пусть слава твоя дойдет и до луны. Поднимай настроение, сияй!

А ранее актриса Сая Оразгалиева объявила о разводе. 

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Айсулу Омарова
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