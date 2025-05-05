Кайрат Нуртас в блестящем пиджаке исполнил "Ламбаду" на казахском и восхитил поклонников

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео, на котором исполняет популярную песню "Ламбада" на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Ролик 5 мая появился на его странице в Instagram.

На кадрах артист предстает в ярко-красном блестящем пиджаке. Он поет и танцует вместе с поклонницами, сопровождая выступление активной жестикуляцией и характерной хореографией.

Публикация вызвала восторженную реакцию подписчиков.

Легенда!

Будь здоров, брат мой!

Пусть слава твоя дойдет и до луны. Поднимай настроение, сияй!

А ранее актриса Сая Оразгалиева объявила о разводе.