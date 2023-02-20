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ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области

В Акмолинской области произошло ДТП с жертвами на железнодорожном переезде Фото: polisia.kz
Автомобиль выехал на закрытый железнодорожный переезд на участке Боровое – Шортанды. Три человека погибли, еще трое пассажиров доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", 20 февраля в 06:45 на участке Боровое – Шортанды водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора и закрытый шлагбаум.


В Акмолинской области произошло ДТП с жертвами на железнодорожном переезде

Фото: polisia.kz


Как отметили в компании, переездная сигнализация работала исправно, дежурный по переезду был на месте.

"В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомашины Jiefang: женщина, 1975 г.р., и мужчина, 1985 г.р. Оба – жители столицы. Еще трое пассажиров госпитализированы в Центральную районную больницу",  – сообщили в ДП Акмолинской области. 

Начато досудебное расследование.

В Акмолинской области произошло ДТП с жертвами на железнодорожном переезде

Фото: polisia.kz

19 февраля на трассе Самара – Шымкент произошло столкновение автомашин Mercedes и Opel. В аварии погибли четыре человека.

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