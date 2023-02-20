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Еще три страны поддержали бойкот Чемпионата мира-2023 по боксу

Бокс Бойкот 9 стран Фото: Instagram/aiba_official
Количество государств, бойкотирующих мировое первенство-2023 по боксу среди мужчин и женщин увеличилось еще на три. На предстоящие турниры не отправят своих боксеров – Польша, Швейцария и Нидерланды, сообщает Zakon.kz.

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В эти выходные Швейцария и Нидерланды отказалась от участия в мировом первенстве-2023 по боксу из-за допуска на турнир атлетов России и Беларуси под своими флагами, передает Inside the Ring. Вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель немного ранее известил, что сборная Польши присоединится к бойкоту чемпионата мира по боксу. 

Первыми акцию бойкота сначала объявили в США. Затем к ним добавились Канада, Великобритания, Чехия, Ирландия и Швеция.

Бокс Бойкот 9 стран

Фото: Instagram/aiba_official

Акция бойкота началось после того, глава АIBA Умар Кремлев отменил недопуск боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям, заявив о политически нейтральной и независимой стороне.

Чемпионат мира-2023 по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия).

Куандык Шынасилов
Нидерланды Польша Швейцария
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