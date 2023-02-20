Димаш Кудайберген посетил конные скачки

Казахстанский артист Димаш Кудайберген опубликовал видео на странице в Instagram c ипподрома, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы надеются, что певец "поставил на правильную лошадь".

На кадрах заслуженного артиста Казахстана ознакомили с деталями конного спорта и провели для него экскурсию.

Пользователи также отметили элегантный вид кумира и пожелали ему удачи.

16 февраля Кудайберген опубликовал фотографию на берегу океана.