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Димаш Кудайберген посетил конные скачки

Димаш Кудайберген посетил конные скачки Фото: скриншот видео
Казахстанский артист Димаш Кудайберген опубликовал видео на странице в Instagram c ипподрома, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы надеются, что певец "поставил на правильную лошадь".

На кадрах заслуженного артиста Казахстана ознакомили с деталями конного спорта и провели для него экскурсию.

Пользователи также отметили элегантный вид кумира и пожелали ему удачи.

16 февраля Кудайберген опубликовал фотографию на берегу океана.

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