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Студенты ночью напугали алматинцев

Студенты ночью напугали алматинцев Фото: Zakon.kz
В Алматы ночью студенты одного из вузов, проживающие в общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды и кричать, сообщает Zakon.kz.

Данное видео появилось в социальных сетях. В полиции прокомментировали данный инцидент. Сигнал о нарушении тишины поступил около полуночи.

Как установили полицейские, что в период отключения электроэнергии студенты проживающие в общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды, кричать, свистеть.


"Комендант общежития, допустивший нарушение тишины, привлечен к административной ответственности по ст. 437 КоАП РК". Пресс-служба ДП Алматы

Совместно с руководством вуза среди студентов проведена разъяснительная беседа.

Ранее массовая драка студентов попала на видео в Алматы. Студенты отмечали посвящение, праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Анастасия Стативкина
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