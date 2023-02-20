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Актер из "Спасения рядового Райана" находится в критическом состоянии

актер Том Сайзмор Фото: кадр из фильма "Спасение рядового Райана"
Том Сайзмор находится в критическом состоянии после перенесенной аневризмы головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Сайзмор перенес аневризму в субботу, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам менеджера актера, Том находится в реанимации, сообщает The Guardian.

"Он находится в больнице. Его семья в курсе ситуации и надеется на лучшее. Пока рано говорить о выздоровлении, так как он находится в критическом состоянии под наблюдением".менеджер Тома Сайзмора

61-летний Том Сайзмор снимался в таких фильмах, как "Спасение рядового Райана", "Жара" и "Черный ястреб".

Одно из его первых появлений на большом экране было в картине Оливера Стоуна "Рожденный четвертого июля" 1989 года. Позже он снялся в "Переломном моменте", а также играл роли в фильмах Квентина Тарантино "Настоящая романтика" (1993) и "Прирожденные убийцы" (1994).

За свою игру в фантастической комедии 1993 года "Сердца и души" его номинировали на премию "Сатурн" как лучший актер второго плана.

Ранее стало известно, что у голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию.

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Данияр Кунафин
Голливуд
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