ЧП в школе Петропавловска: какие выводы сделали в МВД

Заместитель начальника управления Департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Серик Куспанов на брифинге в ведомстве 20 февраля рассказал, какие выводы сделаны министерством после ЧП в школе Петропавловска, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, что намерены сделать власти в части усиления безопасности в школах страны после случая нападения подростка на школьников в Петропавловске.

В ответ Серик Куспанов отметил, что недавно данный вопрос обсуждали на уровне правительства и Администрации президента с приглашением руководства всех заинтересованных органов.

В целом, по его словам, проблему безопасности в школах необходимо решать на уровне правительства с участием не только МВД, но и Министерства просвещения, здравоохранения, информации и общественного развития, акиматов и других органов.

"Необходимо бороться не с последствиями этого ЧП, а устранять причины произошедшего. Как известно, несовершеннолетний состоял на психиатрическом учете. Совершению таких преступных действий может способствовать его увлечение компьютерными играми, которых много на просторах интернета, и может повлиять на психику детей". Серик Куспанов

Спикер отметил, что на сегодняшний день госорганами уже проделана определенная работа. В частности, утверждена Дорожная карта по обеспечению безопасности в учебных заведениях совместно с Министерством просвещения, МВД и МЧС. Министерством просвещения разработана и утверждена инструкция по организации антитеррористической защиты объектов образования.

"Внесены поправки, что в случае оказания охранных услуг со стороны частных охранных организаций на объектах УТО они должны соответствовать дополнительным квалификационным требованиям: наличие оружия, спецсредств, радиосвязи и не менее двух мобильных оперативных групп, а также иметь пульт централизованного наблюдения". Серик Куспанов

13 февраля девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело.



Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.