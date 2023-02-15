ЧП в Петропавловске: девятиклассник арестован на два месяца

Напавший на школьников с топором в Петропавловске девятиклассник арестован на два месяца. Об этом Zakon.kz рассказали в Специализированном следственном суде Петропавловска.

"15 февраля 2023 года Специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на два месяца", – говорится в сообщении.



Также сказано, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

13 февраля девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.