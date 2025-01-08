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Культура и шоу-бизнес

41-летняя Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод

Алсу рассказала, как работа с психологом помогла ей решиться на развод, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 23:35 Фото: Instagram/alsou_a
41-летняя российская певица Алсу поделилась, как работа с психологом помогла ей принять решение о разводе с 47-летним бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в подкасте "Вкатит" на платформе "VK Музыка".

Певица уточнила, что ее обращение к психологу не было с целью "помочь развестись". Она обратилась за помощью из-за ощущения растерянности.

"Я не знала, что мне делать, и вот психолог мне помог обрести уважение к себе, любовь к себе. И когда я почувствовала нутром это состояние, тогда решения и желания стали абсолютно естественно приходить," — рассказала она.

Алсу отметила, что вышла замуж очень рано и долгое время находилась в полной зависимости от супруга — как финансово, так и морально.

"В какой-то момент я потеряла свою легкость, которая во мне была всегда. У меня достаточно грустный имидж: я пою очень лиричные песни, такая вся царевна Несмеяна, всегда недоступная. А вообще, все мои друзья знают, что я очень юморной человек, очень легкий и веселый," — поделилась певица.

Сейчас, по словам Алсу, многие знакомые замечают, что она вновь стала собой. "Я вернулась к себе, своим истокам. И меня это не может не радовать," — сказала она.

Работа над собой помогла артистке преодолеть непростой год, который, по ее признанию, стал для нее важным этапом.

"Вот честно, я всегда себя считала неуверенной, зависимой от обстоятельств и людей, а сегодня я себя чувствую абсолютно сильной, независимой, счастливой, знающей, чего я хочу, чего не хочу. У меня есть цели, желания. У меня есть понимание этой жизни," — заявила певица.

Она добавила, что стала более избирательной в общении, так как стремится к позитиву в жизни.

Ранее Алсу поздравила своего отца Ралифа Сафина с днем рождения. 

Айсулу Омарова
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