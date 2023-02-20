Эрдоган заявил о готовности рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.

Слова президента Турции передал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в Анкаре по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.



"В Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана. В трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять. На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО". Мевлют Чавушоглу

Ранее лидер "Жесткого курса" сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Эрдоган предупредил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Однако процесс вхождения стран в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Анкарой в начале недели.