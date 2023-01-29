В Швеции надеются договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле
Причиной приостановки стали провокации датского политика Расмуса Палудана, который сначала сжег Коран перед посольством Турции в Швеции, а потом рядом с мечетью в Дании. Кроме того, в Европе прошли массовые акции, на которых критиковали президента Турции Реджепа Эрдоган
Как заявил Тобиас Билльстрем газете Expressen, есть надежда, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.
По его словам министра иностранных дел королевства, Стокгольм выполнил почти все пункты договора, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией.
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Дипломат уверен, что парламент Турции близок к тому, чтобы одобрить заявку Швеции.
Напомним, в конце июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, согласно которому кандидаты в НАТО обязуются ограничить работу Рабочей партии Курдистана на своей территории. Кроме того, Хельсинки и Стокгольм пообещали рассматривать запросы Анкары об экстрадиции террористов.