В Швеции надеются договориться с Турцией о вступлении в НАТО в июле

На фоне сложных отношений Турции и Швеции процесс вступления последней в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем, сообщает Zakon.kz.

Причиной приостановки стали провокации датского политика Расмуса Палудана, который сначала сжег Коран перед посольством Турции в Швеции, а потом рядом с мечетью в Дании. Кроме того, в Европе прошли массовые акции, на которых критиковали президента Турции Реджепа Эрдоган

Как заявил Тобиас Билльстрем газете Expressen, есть надежда, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.

По его словам министра иностранных дел королевства, Стокгольм выполнил почти все пункты договора, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией.





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Дипломат уверен, что парламент Турции близок к тому, чтобы одобрить заявку Швеции.

Напомним, в конце июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, согласно которому кандидаты в НАТО обязуются ограничить работу Рабочей партии Курдистана на своей территории. Кроме того, Хельсинки и Стокгольм пообещали рассматривать запросы Анкары об экстрадиции террористов.