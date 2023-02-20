Дождь, снег, гололед, туман: погода в Казахстане на 21 февраля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 февраля 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей территории республики пройдет снег с метелью, в западных и восточных регионах – осадки в виде дождя и снега.

"Лишь на юго-востоке и юге страны - без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, усиление ветра, туман". РГП "Казгидромет"

Также синоптики сообщили, что днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег.

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