Дождь, снег, гололед, туман: погода в Казахстане на 21 февраля
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 февраля 2023 года. По данным РГП "Казгидромет", под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на большей территории республики пройдет снег с метелью, в западных и восточных регионах – осадки в виде дождя и снега.
"Лишь на юго-востоке и юге страны - без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, усиление ветра, туман".РГП "Казгидромет"
Также синоптики сообщили, что днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег.
Потепление ожидается в некоторых регионах Казахстана
Новость по теме
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 21-23 февраля 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ