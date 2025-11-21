Выходные в Казахстане будут снежными и дождливыми
Под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды в ближайшие дни. Об этом Zakon.kz заявили синоптики РГП "Казгидромет".
Известно, что на севере, востоке и в центре страны с 22 по 24 ноября ожидаются дожди со снегом. Также возможны гололед и низовая метель.
"Лишь на западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируем погоду преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сказано, что по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.
Что касается температурного фона, резких изменений не предвидится.
Метеорологи уже рассказывали, что сегодня, 21 ноября 2025 года, по всей стране будет туманно.
