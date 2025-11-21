#АЭС в Казахстане
Общество

Выходные в Казахстане будут снежными и дождливыми

туман, деревья, погода, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:40 Фото: pixabay
Под влиянием Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды в ближайшие дни. Об этом Zakon.kz заявили синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что на севере, востоке и в центре страны с 22 по 24 ноября ожидаются дожди со снегом. Также возможны гололед и низовая метель.

"Лишь на западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируем погоду преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что по Казахстану ожидаются туманы и усиление ветра.

Что касается температурного фона, резких изменений не предвидится.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 12:40
Зиму Алматы и Шымкент встретят при +15°С

Метеорологи уже рассказывали, что сегодня, 21 ноября 2025 года, по всей стране будет туманно.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дождливые выходные: какая погода ожидает казахстанцев 10 и 11 мая
16:29, 09 мая 2025
Дождливые выходные: какая погода ожидает казахстанцев 10 и 11 мая
Дождь, снег, гололед, туман: погода в Казахстане на 21 февраля
15:15, 20 февраля 2023
Дождь, снег, гололед, туман: погода в Казахстане на 21 февраля
Похолодание до -23°C ожидается в Казахстане
12:09, 17 ноября 2025
Похолодание до -23°C ожидается в Казахстане
