Степь и юрты: как искусственный интеллект видит Казахстан?

Казахстан, его культуру, язык, обычаи и традиции с помощью нейросети рисует карагандинская кибер- и фотохудожница Лариса Карчевская. Это сложный процесс передачи знаний от человеческого интеллекта искусственному.

Она рассказала Zakon.kz, как ежедневно "учит" нейросеть узнавать все новые и новые детали о нашей стране: будь то национальный узор, казахская борзая тазы, юрта и национальная экологичная одежда будущего.



"Сначала все рисовали Апокалипсис"

Карагандинская фотохудожница Лариса Карчевская с раннего детства интересуется научной фантастикой. Она говорит, что в юности зачитывалась книгами в жанре киберпанка, буквально затирала страницы до дыр. И с того же времени следит за развитием такого понятия, как нейросеть. Сейчас же, по ее мнению, долгожданное будущее наступило. Ученые и программисты дошли до той стадии, когда сложные разработки стали доступны любому человеку. Появились площадки, где жители земли и искусственный интеллект свободно взаимодействуют.

"Раньше общение с искусственным интеллектом было недоступно широкому кругу людей. В начале прошлого лета я узнала, что нейросети теперь тестируют на обычных людях. Я зарегистрировалась на площадке Midjourney и стала создавать свои первые работы. Сначала все рисовали постапокалипсис, потому что людям было интересно увидеть такое возможное будущее Земли. Это в каком-то смысле очень символично – развитие искусственного интеллекта = апокалипсис", – шутит Лариса Карчевская.

Фото: Лариса Карчевская

Так родилась одна из первых работ Ларисы Карчевской – антиутопичный Казахстан будущего. Нейросеть увидела все так же степной Казахстан. Однако казах в будущем стал наездником-киборгом и ехал он на голубой лошади-роботе. Голубой потому, что она резонирует с флагом Казахстана.



Работа получилось достаточно запоминающейся. Ее приобрел бизнесмен из Алматы. И сейчас она украшает стены офиса южной столицы.

Разобравшись, как работает площадка Midjourney, Крачевская поняла, что в основном люди творят однотипные работы и со стороны кажется, что в этом совершенно ничего нет от искусства. Допустим, автору статьи знакомый так и сказал: "А что в принципе такого? Моя подруга нарисовала там свой портрет"! В том то и дело, что многие пользователи используют нейросеть только для того, чтобы обработать свои фотографии. Это действительно очень просто. Заливаешь свое фото, задаешь алгоритм видоизменить твое изображение и вот ты уже эльфийский лучник с сапфировыми глазами или средневековый воин. Так, к примеру, видоизменяли облик казахстанских президентов. Касым-Жомарт Токаев предстал в виде космонавта, батыра в доспехах и воина будущего в стиле наруто. А первого президента Нурсултана Назарбаева представили в виде героя киновселенной Marvel Таноса.

"С помощью нейросети многие пользователи создают одинаковые изображения. Мне же захотелось преследовать какую-то тему, а не просто генерировать какие-то пустые картинки. И поскольку сейчас весь мир заглядывает на национальную идентичность, культурный код страны, культурный код города, я тоже пошла этим путем. В целом многие казахстанские художники сейчас идут по этому пути. Так родились проекты Karagach и "Культурная айдентика Казахстана в нейросети". Я пытаюсь научить нейросеть творить искусство по мотивам казахской идентичности", – рассказывает Лариса Карчевская.

Нейросеть пока не может рисовать казахские национальные орнаменты

Изучать культурный код страны в нейросети киберхудожница стала с Караганды – это ее родной и любимый город. Получить достойные работы на "карагандинскую" тематику оказалось очень непросто. О Казахстане нейросеть сейчас знает немного. Только то, чему ее обучили. По словам художницы, она изображает Астану и Алматы, другие города пока остаются для нее загадкой. Сейчас Лариса Карчевская ведет переписку с разработчиками платформы, чтобы те внесли в базу нейросети больше знаний о нашей стране.

Фото: Лариса Карчевская

"Нейросеть обучали миллионами картинок, но среди всего этого было очень мало информации о Казахстане. ИИ, к примеру, совершенно не может рисовать казахские национальные орнаменты. Нейросеть пытается их воссоздать, но получается, что получается. У Midjourney в базе есть скандинавские традиционные узоры. Это значит, что ее на них тренировали. Она также знает гжель. Я написала разработчикам и предложила внести в базу казахские орнаменты. И все-таки посмотрите, как нейросеть старается создать орнамент. Она не понимает логику композиции – у орнамента есть свои символы: спираль, равносторонний крест, круг, треугольник, квадрат, s- образный знак и обязательная равнозначность формы и контрформы. Эти детали ей неизвестны, поэтому она рисует по наитию, если это слово применительно к ИИ. Есть удивительный экзистенциальный вывод. Традиционность, аутентичность, связь с предками, символизм – это то, что нейросеть пока не способна сымитировать", – считает Лариса Карчевская.

В работах Ларисы Карчевской есть пример, как нейросеть изображает казахскую красавицу на фоне традиционного орнамента. До идеального орнамента ИИ пока еще далеко. Также художница учила нейросеть рисовать другое казахстанское достояние – борзую тазы.

Фото: Лариса Карчевская

"В базе нейросети нет изображения такой породы как тазы. Я задавала нейросети референс борзой, миксовала с изображениями других собак, которых она знает. Результат превзошел мои ожидания. Получилась очень похожая на тазы собака. И теперь я надеюсь, что искусственный интеллект ее запомнит. Так как я дала ему это знание", – говорит художница.

То же самое происходит с национальными нарядами. Очень часто на слово Kazakh clothes, он выдает одежду казаков. Пока что понятия "казах" и "казак" частично могут смешиваться в понятии нейросети.

"Мы стараемся, работаем в этом направлении, чтобы разделить их. А допустим, когда я хочу изобразить Караганду, я пишу шахтерский город, степь, шахты и прочее. Задаю нейросети какие-то маркеры, которыми можно написать Караганду", – объясняет девушка.

Так что создание собственной казахской айдентики или бренда Казахстана в нейросети – это ежедневный "разговор" с искусственным интеллектом. Обучение его знанию о степи, кочевниках, орнаменте и этносе.

Сможет ли ИИ заменить человека?

Искусственный интеллект уже пишет книги, сочиняет музыку, поет песни и рисует картины. Художница считает, что со временем ИИ может заменить журналистов, дизайнеров, художников и представителей других "творящих профессий". И у Ларисы Карчевской есть живой пример.

Фото: Лариса Карчевская

Недавно Карчевская создала работу с помощью двух нейросетей. Одна нейросеть нарисовала казахскую юрту, другая написала художественный текст, описывающий ее.



Вот короткая выдержка из него:

"Причудливая форма юрты казалась мне символом забытого прошлого. Когда последние лучи заходящего солнца освещали ее решетчатые стены, казалось, что она зовет меня. Какие тайны она хранит, задавался я вопросом? Может быть, это своего рода ворота в историю предков моего народа? Я вошел внутрь, влекомый необъяснимой силой. Когда я коснулся стен, мне показалось, что я шагнул в другое царство – царство древних знаний и вечной мудрости. Я чувствовал присутствие моих предков, которые хотели рассказать мне свои истории и предложить мне взглянуть на вещи с их уникальной точки зрения.

Какова роль юрты в мире, где рушатся границы времени и пространства? Будет ли она мостом между прошлым и настоящим, маяком надежды в кажущемся хаотичным будущем? Эти и другие вопросы не давали мне покоя, когда я в последний раз взглянул на юрту, прежде чем выйти в мир неизвестности".

Карчевская говорит, что сейчас с помощью нейросети может писать даже научные статьи.

"Даже вот был скандал, что нейросеть написала дипломную работу студенту. И он ее благополучно сдал", – говорит она.

Такой случай действительно произошел в Москве со студентом Александром Ждан, который заканчивал пятый курс Российского государственного торгово-экономического университета по специальности "менеджмент". Дипломную работу нейросеть ChatGPT написала всего за 23 часа. Конечно, студенту пришлось ее немного доработать, но все-таки. "Прокололся" студент уже после сдачи дипломной работы, когда похвастался ею в соцсетях. Кто-то из его знакомых написал на него кляузу в университет, после чего, конечно, разразился большой скандал.

Можно ли считать работы нейросетей искусством?

После таких достижений ИИ у людей возникает резонный вопрос, а можно ли продукцию нейросетей считать авторскими работами и искусством?

Художники, фотографы, писатели и дизайнеры до сих пор продолжают спорить на эту тему. Лариса Карчевская считает все свои работы искусством и довольно убедительно мотивирует свою позицию.

"Это основной вопрос, который сейчас все задают. Да, я считаю это искусством. Более того, я уже сама убедилось, что это новое направление в искусстве. Как когда-то родился абстракционизм, когда-то родился экспрессионизм, также родились и нейросетевые рисунки. Мы же не говорим, что "Черный квадрат" Малевича – это не искусство потому, что это всего лишь "черный" и "квадрат". Там есть история, есть сюжет, есть оригинальность замысла. Тут точно также. Замысел может родиться с помощью нейросети для того, кто создает изображение. Давно уже в мире искусства никто не соревнуется, в том, кто нарисует красивее, правильней или реалистичнее. Важная идея и замысел. А с помощью чего это сделано, не имеет значение", – считает киберхудожница.





Фото: Лариса Карчевская

В планах у киберхудожницы провести выставку работ по проекту "Культурная айдентика Казахстана в нейросети". Причем сделать это вместе с единомышленниками. Она не единственная, кто сейчас "учит" нейросети казахской идентичности. По совместительству Лариса Карчевсвкая работает куратором современного искусства. Она организовывает выставки. В планах у девушки, что работы киберхудожников зритель сможет увидеть через очки виртуальной реальности.



Ева Гоцкая