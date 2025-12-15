#Казахстан в сравнении
Статьи

Бабл ти или жемчужный чай: так ли безобиден популярный азиатский чай с жевательными шариками

азиатский чай с тапиоки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:10 Фото: pixabay
В 2025 году появились интересные модные напитки, которые завоевали внимание как взрослых, так и детей. К примеру, модный чай с тапиокой стал популярным среди детей и подростков. Но насколько экзотическая для Казахстана продукция полезна, Zakon.kz узнал в беседе с врачом.

Многие родители задаются вопросом: насколько полезны и безобидны трендовые питьевые лакомства и в каком количестве их можно употребляя? А может, и вовсе от каких-то стоит отказаться?

К пример, цветной чай с пузырьками bubble tea стал настоящей гастрономической бомбой 2025 года. Он взорвал привычные представления о вкусе и эстетике, заслужив большое к себе внимание среди взрослых и детей. Ежедневно можно увидеть тинейджеров, а иногда даже детей с этим современным чаем. Его популярность обусловлена сочетанием вкусов: насыщенного чая, молочной или фруктовой основы, сиропов и жевательных шариков тапиоки или желе, предлагая новый сенсорный опыт, который легко адаптируется под любые вкусы и сезоны. Кроме того, этот напиток стал частью молодежной культуры.

Фото: pexels

Как появился этот напиток, доподлинно неизвестно, но бытует легенда, что этот напиток родился в одной из семей в Тайване в результате удачного эксперимента. Были смешаны крахмалистые шарики из растения маниока с черным чаем, а то, что получилось, всем пришлось по вкусу.

Чай быстро распространился по Азии, а затем полюбился и в Европе. В Казахстане бабл-ти также завоевал сердца поклонников. Новомодным напитком с удовольствием утоляли жажду в летние дни и до сих пор заказывают в уютных кофейнях морозными вечерами.

Внешний вид и вкус бабл-ти различен и зависит от ингредиентов, включая основу напитка, топпинги и сладкие шарики.

Мы обратились к казахстанскому гастроэнтерологу, чтобы уточнить: является ли этот чай полезным или стоит обратить на какие-то моменты внимание. Как отметила Салтанат Мәденова – ассистент кафедры гастроэнтерологии КазНМУ им. Асфендиярова, врач-гастроэнтеролог, PhD докторант, если говорить с позиции доказательной медицины, bubble tea – это не "вредный яд", но и точно не полезный напиток для регулярного употребления. Его влияние на желудочно-кишечный тракт и здоровье в целом определяется составом и частотой употребления в пищу, добавила специалист.

"Классический bubble tea – сладкий чай с молоком или сливками и шариками тапиоки. Основные риски связаны прежде всего с высоким содержанием сахара. Регулярное потребление таких напитков ассоциируется с повышенным риском ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и метаболически-ассоциированной жировой болезни печени. Это хорошо подтверждено данными по сахаросодержащим напиткам в целом", – сказала врач.

Фото: unsplash

Также гастроэнтеролог считает, что если брать во внимание, что тапиока – это практически чистый крахмал, то с точки зрения ЖКТ она не содержит клетчатки и не улучшает пищеварение.

"У части людей, особенно при синдроме раздраженного кишечника, воспалительных заболеваниях кишечника, замедленном транзите или склонности к запорам, большие порции шариков могут вызывать ощущение тяжести, вздутие и дискомфорт. В редких случаях описаны даже эпизоды кишечной непроходимости при чрезмерном употреблении тапиоки. А молочная составляющая может провоцировать симптомы у людей с лактозной недостаточностью: вздутие, диарею, боли в животе. При этом добавки – ароматизаторы, сиропы, красители – обычно безопасны в разрешенных дозах, но не несут никакой нутритивной пользы". Салтанат Мәденова

Поэтому с точки зрения доказательной медицины bubble tea – это десерт, а не напиток для утоления жажды. Для здорового человека эпизодическое его употребление не представляет серьезной опасности, продолжила врач.

"Однако при гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), сахарном диабете, метаболическом синдроме или воспалительных заболеваниях кишечника я бы рекомендовала либо существенно ограничить потребление такого лакомства, либо отказаться от него вовсе", – поделилась мнением врач-гастроэнтеролог.

И если уж очень нравится этот чай, то следует выбирать более щадящий вариант для своего здоровья: со сниженным количеством сахара, избегая добавления сливок и ограничивая объем тапиоки.

Целесообразнее рассматривать bubble tea как редкое удовольствие, а не часть ежедневного рациона. Так как основа здоровья ЖКТ по-прежнему остается простой: вода, сбалансированное питание, достаточное количество клетчатки и умеренность во всем, заключила врач.

Безусловно, каждый вправе сам решать для себя, от чего следует воздержаться и как радовать себя гастрономически. Но очевидно, что в погоне за новыми фишками и веяниями моды многие готовы пробовать самые неожиданные сочетания порой во вред своему здоровью или здоровью своих детей.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
