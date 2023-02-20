Смертельное ДТП в Алматинской области попало на видео

В Алматинской области 18 февраля столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Алматинской области, сообщили, что 18 февраля 42-летний водитель, управляя автомобилем Seat Toledo, выехал на главную дорогу и допустил столкновение с машиной Hyundai Sonata.

В результате ДТП водитель Seat Toledo от полученных травм скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст.345 ч.3 УК РК.

Назначены все необходимые экспертизы

20 февраля ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области. Автомобиль выехал на закрытый железнодорожный переезд на участке Боровое – Шортанды. Три человека погибли, еще трое пассажиров доставлены в больницу



