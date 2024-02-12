Мужчина устроил стрельбу в овощном магазине в Алматы
Фото: pixabay
В Сети распространяется видео, на котором мужчина устроил стрельбу в овощном магазине Алматы, сообщает Zakon.kz.
На видео видно, как мужчина в серой куртке зашел в магазин и начал хаотично стрелять. Один человек был ранен.
Сообщается, что инцидент произошел 30 декабря 2023 года около 3:00 утра возле ЖК Sholpan city.
В ДП Алматы Zakon.kz сообщили, что подозреваемый задержан и взят под стражу.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства, с учетом данных первичных следственных мероприятий, на следующий день Следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство", – прокомментировали в полиции.
Также в ведомстве отметили, что вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства ДП.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили тело убитого. Подозреваемый в убийстве задержан.
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