Мужчина устроил стрельбу в овощном магазине в Алматы

В Сети распространяется видео, на котором мужчина устроил стрельбу в овощном магазине Алматы, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как мужчина в серой куртке зашел в магазин и начал хаотично стрелять. Один человек был ранен.

Сообщается, что инцидент произошел 30 декабря 2023 года около 3:00 утра возле ЖК Sholpan city.



В ДП Алматы Zakon.kz сообщили, что подозреваемый задержан и взят под стражу.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства, с учетом данных первичных следственных мероприятий, на следующий день Следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство", – прокомментировали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства ДП.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили тело убитого. Подозреваемый в убийстве задержан.



