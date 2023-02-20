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Джо Байден покинул Киев

Бадйен покинул Киев Фото: Instagram/zelenskiy_officia
Президент США Джо Байден уехал из Киева, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналистов из пресс-пула американского лидера.

Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев в понедельник, 20 февраля.

Встреча президентов США и Украины прошла за закрытыми дверями.

При подведении итогов встречи Зеленский сказал, что сегодняшние договоренности серьезным образом отразятся на поле боя.

Подготовка сегодняшнего визита президента США Джо Байдена в Киев шла около недели, пишет Politico со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника, украинская сторона давно просила Вашингтон, чтобы Байден приехал; поездку подготовили "в очень короткие сроки", "с соблюдением строжайшей секретности" через каналы связи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

CNN передает, что самолет Байдена Air Force One вылетел с объединенной базы Эндрюс в Мэриленде "под покровом темноты" — в 4:14 утра воскресенья по Североамериканскому восточному времени (15:00 по времени Астаны). Указывается, что репортерам на борту не разрешили взять с собой записывающие устройства. В поездке Байдена сопровождали советник по национальной безопасности Джейк Салливан, замглавы аппарата Белого дома Джен О'Мэлли Диллон и личный помощник Энни Томасини.

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Ситуация в Украине Байден Джо Зеленский Владимир Киев
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