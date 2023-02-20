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Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из столицы

Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из столицы Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В Астане снегоуборочные работы ведутся в круглосуточном беспрерывном режиме, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно в снегоуборочных работах задействуют до 1,5 тыс. дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники, передает официальный сайт акимата Астаны.

Днем 20 февраля с улиц, дорог, площадей и тротуаров столицы убрали и вывезли свыше 19 тысяч кубометров снега, или 1577 рейсов.

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,3 миллиона кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 268 459 рейсов.

В Астане 21 февраля на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром – низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и ряде областей страны.


Более 3,3 млн кубометров снега вывезли из Астаны

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


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